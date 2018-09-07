В посольстве Великобритании заявили о 37 «вымышленных версиях» России по делу Скрипалей

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Москва представила 37 «вымышленных версий» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

«Россия уводит в сторону от фактов — с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего», — цитирует его РИА Новости.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Накануне Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик по прилёте в Великобританию.

Бристоу также прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая спросила, почему на фото с камер наблюдения запечатлён один и тот же коридор, одно и то же время и два разных человека.

«Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилёта», — уточнил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.

В начале марта стало известно, что в Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались Сергей Скрипаль и его дочь.