В посольстве Великобритании заявили о 37 «вымышленных версиях» России по делу Скрипалей
- Reuters
«Россия уводит в сторону от фактов — с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего», — цитирует его РИА Новости.
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.
По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Накануне Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик по прилёте в Великобританию.
Бристоу также прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая спросила, почему на фото с камер наблюдения запечатлён один и тот же коридор, одно и то же время и два разных человека.
«Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилёта», — уточнил он.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.
В начале марта стало известно, что в Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались Сергей Скрипаль и его дочь.