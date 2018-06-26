В США приостановили практику возбуждения уголовных дел против нелегалов с детьми

Власти США приостановили практику предъявления обвинений лицам, незаконно пересёкшим границу с детьми, для того чтобы внести поправки в законодательство и избежать разлучения семей.

Как сообщает The New York Times, начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США в штате Техас Кевин Макэлинэн заявил, что временно восстанавливается практика «поймать и отпустить», существовавшая при президенте Бараке Обаме.

Он добавил, что миграционная служба и Минюст США прежде должны выработать нормы, которые предусматривали бы привлечение к уголовной ответственности нелегалов за незаконное пересечение границы без разлучения их с детьми.

Кроме того, сообщается, что у миграционных служб нет достаточного количества мест для содержания семей под стражей. Поэтому многие из них будут освобождаться в обмен на обязательство добровольно прибыть на судебное заседание.

Макэлинэн также добавил, что дети всё равно будут изыматься из семей, если у взрослых есть судимость или ребёнку угрожает опасность.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал без суда депортировать нелегальных мигрантов из страны.