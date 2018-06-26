В США приостановили практику возбуждения уголовных дел против нелегалов с детьми

Короткая ссылка
Власти США приостановили практику предъявления обвинений лицам, незаконно пересёкшим границу с детьми, для того чтобы внести поправки в законодательство и избежать разлучения семей.
В США приостановили практику возбуждения уголовных дел против нелегалов с детьми
  • © РИА Новости

Как сообщает The New York Times, начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США в штате Техас Кевин Макэлинэн заявил, что временно восстанавливается практика «поймать и отпустить», существовавшая при президенте Бараке Обаме.

Он добавил, что миграционная служба и Минюст США прежде должны выработать нормы, которые предусматривали бы привлечение к уголовной ответственности нелегалов за незаконное пересечение границы без разлучения их с детьми.

Кроме того, сообщается, что у миграционных служб нет достаточного количества мест для содержания семей под стражей. Поэтому многие из них будут освобождаться в обмен на обязательство добровольно прибыть на судебное заседание.

Макэлинэн также добавил, что дети всё равно будут изыматься из семей, если у взрослых есть судимость или ребёнку угрожает опасность.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал без суда депортировать нелегальных мигрантов из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить