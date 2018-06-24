Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов
- Reuters
Об этом президент написал в Twitter.
Трамп заявил, что нельзя позволить мигрантам захватить страну.
We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.
«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — написал президент.
Он подчеркнул, что миграционная система США является издевательством над хорошей миграционной политикой, законом и порядком.
«Большинство детей прибывают без родителей», — также отметил Трамп.
Ранее Трамп призывал избрать больше республиканцев в сенат для принятия закона об иммиграции.