Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости высылать нелегальных мигрантов из страны без судебных разбирательств.
Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов
  • Reuters

Об этом президент написал в Twitter.

Трамп заявил, что нельзя позволить мигрантам захватить страну.

«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — написал президент.

Он подчеркнул, что миграционная система США является издевательством над хорошей миграционной политикой, законом и порядком.

«Большинство детей прибывают без родителей», — также отметил Трамп.

Ранее Трамп призывал избрать больше республиканцев в сенат для принятия закона об иммиграции. 

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