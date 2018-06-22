СМИ: Около 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями после разлучения на границе США

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Около 500 детей-мигрантов воссоединились со своими родителями, задержанными в результате незаконного пересечения государственной границы Соединённых Штатов, сообщает Associated Press со ссылкой на официальный источник в администрации.

Ранее сообщалось, что постоянная комиссия конгресса Мексики сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которые посетят США для обсуждения американской миграционной политики «нулевой терпимости».

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.

Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности страны, около 2 тысяч детей были разлучены с семьями в результате массового потока нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты с 19 апреля по 31 мая.

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