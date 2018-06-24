Конгрессмены США присоединились к голодовке против разлучения семей мигрантов

Члены конгресса США отказались есть, протестуя против насильственного отбора детей у нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

Об этом сообщает USA Today.

В акции, инициированной Центром защиты прав человека имени Роберта Кеннеди, участвуют десять членов палаты представителей конгресса и один сенатор.

Также своё участие подтвердили актёры кино Алек Болдуин и Мартин Шин.

Акция проходит у здания суда в городе Мак-Аллен в Техасе и продлится 24 дня. Участники будут сменять друг друга каждые 24 часа.

«Мы будем добиваться того, чтобы все дети, разлучённые с родителями на границе (их примерно 2,4 тысячи), были возвращены в свои семьи», — заявил активист одной из техасских правозащитных организаций.

Руководитель Центра защиты прав человека имени Роберта Кеннеди и племянница 35-го президента США Керри Кеннеди заявили, что у нынешнего президента Дональда Трампа существуют «другие представления о том, что значит быть американцем».

Ранее в США заявили, что более 500 детей, отобранных у родителей-нелегалов, уже возвращены в семьи.