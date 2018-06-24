В США заявили, что более 500 детей-мигрантов вернулись к родителям
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.
Как отмечается, возвращение ещё 16 детей задерживается из-за погодных условий.
Ранее сообщалось, что постоянная комиссия конгресса Мексики сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которые посетят США для обсуждения американской миграционной политики «нулевой терпимости».
22 июня сообщалось, что около 500 детей-мигрантов воссоединились со своими родителями, задержанными в результате незаконного пересечения государственной границы Соединённых Штатов.