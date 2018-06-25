Опрос: большинству граждан США небезразлична проблема разлучения семей мигрантов

Против политики насильственного отбора детей из семей нелегальных мигрантов выступили более половины граждан США (53%).

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на исследование организации YouGov.

Более 60% опрошенных заявили, что отношение правительства к семьям на границе повлияет на их голос во время выборов в Конгресс.

При этом 31% граждан считают, что Трамп решил проблему с детьми мигрантов, которую сам же и создал, 41% опрошенных заявили, что он этой проблемы не решил.

На вопрос о том, как стоит поступать с нелегальными мигрантами, только 21% опрошенных, причисляющих себя к демократам, согласились с самыми жесткими мерами. Среди республиканцев жесткие меры поддерживают 73% респондентов.

Ранее в США заявили, что более 500 детей-мигрантов вернулись к родителям.