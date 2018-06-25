В Венесуэле прокомментировали новые санкции ЕС

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В МИД Венесуэлы прокомментировали санкции, введённые в отношении страны Европейским союзом.
В Венесуэле прокомментировали новые санкции ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Боливарианская Республика категорически отвергает продолжающуюся агрессию Евросоюза, которая представляет собой откровенное вмешательство в суверенные дела нашей страны путём принятия ограничительных мер, противоречащих международному праву», — указывается в заявлении.

Также венесуэльское внешнеполитическое ведомство назвало введение санкций «вопиющим подчинением Европейского союза правительству Трампа».

«Боливарианское правительство вновь заявляет Европейскому союзу, что Венесуэла не приемлет язык угроз», — заключили в МИД.

Ранее Евросоюз внёс в санкционный список по Венесуэле 11 официальных лиц страны.

В августе 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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