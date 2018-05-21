В Госдепе заявили о намерении принять меры в связи с прошедшими в Венесуэле выборами

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены принять меры в связи с выборами президента, которые прошли в Венесуэле.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Помпео.

«Соединённые Штаты осуждают мошеннические выборы, которые состоялись в Венесуэле 20 мая. Эти так называемые выборы представляют собой атаку на конституционный порядок и оскорбление для традиционной демократии Венесуэлы... США вместе с другими демократическими странами поддерживают народ Венесуэлы и предпримут быстрые экономические и дипломатические действия для поддержки восстановления их демократии», — указывается в обращении госсекретаря.

MORE: The U.S. "will take swift economic and diplomatic actions to support the restoration" of Venezuelan democracy, Sec. of State Pompeo says. https://t.co/w8068kSmd6pic.twitter.com/e8nLaaDnUJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) 21 мая 2018 г.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что прошедшие в Венесуэле выборы президента были фиктивными.

21 мая стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок по итогам голосования, прошедшего 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в беседе с НСН прокомментировал победу Мадуро на выборах.