Эксперт прокомментировал победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

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Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в беседе с НСН прокомментировал победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.
Эксперт прокомментировал победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

«Он специально пошёл на досрочные выборы, чтобы погасить волну утверждений, что он нелегитимный президент. Он победил, но не нужно считать эту победу окончательной», — заявил эксперт.

По его словам, будет сильное противодействие со стороны Вашингтона как внутри страны, так и вне, по линии соседних латиноамериканских государств.

Как отметил Травкин, к выборам в Венесуэле внимательно отнеслись во всех странах региона, так как стоит вопрос, куда двигаться Латинской Америке.

«Все смотрят, что будет в Венесуэле, чтобы понять, как будет развиваться политический процесс во всём Западном полушарии», — считает он.

Ранее Мадуро обвинил своего соперника на президентских выборах Энри Фалькона в неуважении к народу страны.

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