Эксперт прокомментировал победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в беседе с НСН прокомментировал победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

«Он специально пошёл на досрочные выборы, чтобы погасить волну утверждений, что он нелегитимный президент. Он победил, но не нужно считать эту победу окончательной», — заявил эксперт.

По его словам, будет сильное противодействие со стороны Вашингтона как внутри страны, так и вне, по линии соседних латиноамериканских государств.

Как отметил Травкин, к выборам в Венесуэле внимательно отнеслись во всех странах региона, так как стоит вопрос, куда двигаться Латинской Америке.

«Все смотрят, что будет в Венесуэле, чтобы понять, как будет развиваться политический процесс во всём Западном полушарии», — считает он.

Ранее Мадуро обвинил своего соперника на президентских выборах Энри Фалькона в неуважении к народу страны.