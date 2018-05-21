Эксперт прокомментировал победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
- Reuters
- © Carlos Garcia Rawlins
«Он специально пошёл на досрочные выборы, чтобы погасить волну утверждений, что он нелегитимный президент. Он победил, но не нужно считать эту победу окончательной», — заявил эксперт.
По его словам, будет сильное противодействие со стороны Вашингтона как внутри страны, так и вне, по линии соседних латиноамериканских государств.
Как отметил Травкин, к выборам в Венесуэле внимательно отнеслись во всех странах региона, так как стоит вопрос, куда двигаться Латинской Америке.
«Все смотрят, что будет в Венесуэле, чтобы понять, как будет развиваться политический процесс во всём Западном полушарии», — считает он.
Ранее Мадуро обвинил своего соперника на президентских выборах Энри Фалькона в неуважении к народу страны.