Трамп призвал власти Венесуэлы «восстановить демократию» в стране

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Американский президент Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы провести «свободные и честные» выборы в стране.

«Мы призываем режим Мадуро восстановить демократию, провести свободные и справедливые выборы, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключённых и положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа», — приводит заявление американского лидера пресс-служба Белого дома.

Ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».

21 мая стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок по итогам голосования, прошедшего 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в беседе с НСН прокомментировал победу Николаса Мадуро на президентских выборах.

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