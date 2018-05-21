Лукашенко назвал победой демократии переизбрание Мадуро

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Венесуэлы.

«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победили настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей боливарианской революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», — приводит пресс-служба Лукашенко слова поздравления.

Ранее действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. 

Вице-президент США Майк Пенс считает, что прошедшие в Венесуэле выборы президента были фиктивными

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