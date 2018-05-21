В МИД Аргентины считают президентские выборы в Венесуэле нелегитимными
«Оба высказались по поводу нелегитимного и не заслуживающего доверия избирательного процесса, который организовало правительство Венесуэлы», — говорится в заявлении МИД Аргентины.
Там отметили, что выборы проводятся «без независимого международного наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса».
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».