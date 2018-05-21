В МИД Аргентины считают президентские выборы в Венесуэле нелегитимными

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Власти Аргентины считают «нелегитимными и не заслуживающими доверия» президенсткие выборы, проходящие в Венесуэеле, об этом было заявлено во время встречи аргентинского министра иностранных дел Хорхе Фори с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном.

«Оба высказались по поводу нелегитимного и не заслуживающего доверия избирательного процесса, который организовало правительство Венесуэлы», — говорится в заявлении МИД Аргентины.

Там отметили, что выборы проводятся «без независимого международного наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса».

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».

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