В МИД Аргентины считают президентские выборы в Венесуэле нелегитимными

Власти Аргентины считают «нелегитимными и не заслуживающими доверия» президенсткие выборы, проходящие в Венесуэеле, об этом было заявлено во время встречи аргентинского министра иностранных дел Хорхе Фори с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном.

«Оба высказались по поводу нелегитимного и не заслуживающего доверия избирательного процесса, который организовало правительство Венесуэлы», — говорится в заявлении МИД Аргентины. Там отметили, что выборы проводятся «без независимого международного наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса». Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».