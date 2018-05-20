В Госдепе США назвали президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными»
- Reuters
- © Carlos Jasso
«Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», — написала она.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.
На них проголосовал действующий президент Николас Мадуро.
Подробнее — в материале RT.