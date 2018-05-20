В Госдепе США назвали президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными»

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Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в своём Twitter назвала проходящие в Венесуэле президентские выборы «нелегитимными».
В Госдепе США назвали президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными»
  • Reuters
  • © Carlos Jasso

«Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.

На них проголосовал действующий президент Николас Мадуро.

Подробнее — в материале RT.

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