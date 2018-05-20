В Венесуэле начались президентские выборы

Короткая ссылка
В Венесуэле стартовало голосование, по итогам которого граждане страны выберут президента.
В Венесуэле начались президентские выборы
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 мск), передаёт ТАСС.

На пост президента Венесуэлы претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и бывший мэр города Баркисимето Энри Фалькон.

Ранее Мадуро заявил, что сделает всё возможное для восстановления экономики Венесуэлы, если будет переизбран на пост президента.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных