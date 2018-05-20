В Венесуэле начались президентские выборы

В Венесуэле стартовало голосование, по итогам которого граждане страны выберут президента.

Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 мск), передаёт ТАСС.

На пост президента Венесуэлы претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и бывший мэр города Баркисимето Энри Фалькон.

Ранее Мадуро заявил, что сделает всё возможное для восстановления экономики Венесуэлы, если будет переизбран на пост президента.

Подробнее — в материале RT.