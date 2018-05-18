Мадуро пообещал посвятить свою жизнь восстановлению экономики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает всё возможное для восстановления экономики страны в случае переизбрания на пост главы государства.

«Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясёт весь мир», — цитирует Мадуро издание El Universal.

Кроме того, лидер Венесуэлы намерен бороться с «коррупцией и криминальными группировками».

Ранее Мадуро заявил, что некоторые государства заинтересованы в срыве президентских выборов в стране, которые намечены на 20 мая.

В апреле стало известно, что почти половина (16 из 34) участников Саммита Америк считают предстоящие президентские выборы в Венесуэле нелегитимными.