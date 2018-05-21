Трамп запретил гражданам США операции с госдолгом Венесуэлы

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.
Трамп запретил гражданам США операции с госдолгом Венесуэлы
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность», — говорится в указе.

Уточняется, что также запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства страны превышает 50%.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены принять меры в связи с выборами президента, которые прошли в Венесуэле.

21 мая стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок по итогам голосования, прошедшего 20 мая.

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