ЕС внёс в санкционный список 11 официальных лиц Венесуэлы
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Как отмечается в заявлении, эти лица «ответственны за нарушения прав человека и подрыв демократии и верховенства закона в Венесуэле».
В списке в том числе оказались вице-президент страны Делси Родригес и генеральный секретарь Национального избирательного совета Хавьер Антонио Морено Рейес.
Теперь в санкционном списке по ситуации в Венесуэле в общей сложности находятся 18 человек.
В январе в санкционный список попали семь высокопоставленных представителей Венесуэлы.