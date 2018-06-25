ЕС внёс в санкционный список 11 официальных лиц Венесуэлы

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Евросоюз внёс в санкционный список по Венесуэле 11 официальных лиц страны. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
ЕС внёс в санкционный список 11 официальных лиц Венесуэлы
  • © christophe vandercam
  • globallookpress.com

Как отмечается в заявлении, эти лица «ответственны за нарушения прав человека и подрыв демократии и верховенства закона в Венесуэле».

В списке в том числе оказались вице-президент страны Делси Родригес и генеральный секретарь Национального избирательного совета Хавьер Антонио Морено Рейес.

Теперь в санкционном списке по ситуации в Венесуэле в общей сложности находятся 18 человек.

В январе в санкционный список попали семь высокопоставленных представителей Венесуэлы.

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