Южная Корея и КНДР договорились о восстановлении линий связи для военных

Короткая ссылка
Военные Южной Кореи и КНДР провели в понедельник, 25 июня, переговоры, посвящённые восстановлению работы линий связи между вооружёнными силами двух стран. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление Минобороны Южной Кореи.
Южная Корея и КНДР договорились о восстановлении линий связи для военных
  • © Lee Jae-Won
  • globallookpress.com

«Cтороны пришли к мнению, что восстановление линий связи между военными срочно необходимо для реализации военного раздела Пханмунджомской декларации», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство объединения Республики Корея заявило, что представители Сеула и Пхеньяна проведут переговоры по восстановлению транспортного сообщения между странами и сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить