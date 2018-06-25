Южная Корея и КНДР договорились о восстановлении линий связи для военных

Военные Южной Кореи и КНДР провели в понедельник, 25 июня, переговоры, посвящённые восстановлению работы линий связи между вооружёнными силами двух стран. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление Минобороны Южной Кореи.

«Cтороны пришли к мнению, что восстановление линий связи между военными срочно необходимо для реализации военного раздела Пханмунджомской декларации», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство объединения Республики Корея заявило, что представители Сеула и Пхеньяна проведут переговоры по восстановлению транспортного сообщения между странами и сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.