В Сеуле заявили о намерении добиться провозглашения окончания Корейской войны в этом году
«Я думаю (нам) нужно добиться результата путём консультаций с США и Северной Кореей», — приводит слова министра «Рёнхап».
Как уточняется, боевые действия на территории Корейского полуострова прекратились подписанием соглашения о перемирии.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.