В Сеуле заявили о намерении добиться провозглашения окончания Корейской войны в этом году

Короткая ссылка
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявила о намерении правительства страны в этом году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

«Я думаю (нам) нужно добиться результата путём консультаций с США и Северной Кореей», — приводит слова министра «Рёнхап».

Как уточняется, боевые действия на территории Корейского полуострова прекратились подписанием соглашения о перемирии.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить