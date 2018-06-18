В Сеуле заявили о намерении добиться провозглашения окончания Корейской войны в этом году

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявила о намерении правительства страны в этом году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

«Я думаю (нам) нужно добиться результата путём консультаций с США и Северной Кореей», — приводит слова министра «Рёнхап».

Как уточняется, боевые действия на территории Корейского полуострова прекратились подписанием соглашения о перемирии.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.