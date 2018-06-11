Глава Южной Кореи оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ожидает, что саммит США и КНДР станет исторической вехой на пути от войны к миру. Об этом говорится в заявлении южнокорейского лидера в Facebook.

При этом президент Южной Кореи добавил, что процесс полного урегулирования отношений между Северной Кореей и США длителен и может занять не один год.

«Укоренившиеся враждебные отношения и северокорейская ядерная проблема не могут быть решены одной попыткой переговоров между лидерами. Полное урегулирование, начало которому положили два лидера, — это длительный процесс», — отметил Мун Чжэ Ин.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп встретился с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в преддверии саммита США — КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.