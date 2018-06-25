В Южной Корее объявили о начале переговоров с КНДР по ряду проектов

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Министерство объединения Республики Корея заявило, что представители Сеула и Пхеньяна проведут переговоры по восстановлению транспортного сообщения между странами и сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Встречи по вопросам транспорта, как ожидается, пройдут 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне. Переговоры по лесному хозяйству планируется провести 4 июля. 

При этом делегации КНДР и Южной Кореи на встречах будут возглавлять чиновники на уровне заместителей глав профильных министерств.

«Через отраслевые встречи по сотрудничеству в области железнодорожного, автомобильного транспорта и лесного хозяйства мы будем строить основу для долгосрочного развития отношений Юга и Севера», — говорится в сообщении.

Ранее КНДР и Южная Корея договорились провести встречу разделённых войной семей.

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