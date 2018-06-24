В Госдуме назвали обоснованной позицию Асада по участию Запада в восстановлении Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя RT заявление президента САР Башара Асада о невозможности участия Запада в восстановлении Сирии, назвал позицию сирийского лидера обоснованной.

«Учитывая прошлые этапы «борьбы с терроризмом», когда вместо этой самой борьбы западная коалиция готовила различные вылазки и провокации с использованием якобы химического оружия, которого никогда не было, доверие к ней не просто подорвано, а полностью отсутствует», — пояснил парламентарий.

Швыткин также добавил, что главной целью западных стран является закрепление в регионе, а не помощь сирийскому народу.

«Мы понимаем, что западная коалиция находится в САР незаконно, без приглашения законно избранного правительства Сирии. Сегодня она пытается под видом оказания помощи, восстановления республики усилить свои позиции постфактум — после того, как сирийская армия вместе с контингентом Вооружённых сил России победила террористов», — заключил депутат.

Ранее Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии.