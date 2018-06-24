В Госдуме назвали обоснованной позицию Асада по участию Запада в восстановлении Сирии

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя RT заявление президента САР Башара Асада о невозможности участия Запада в восстановлении Сирии, назвал позицию сирийского лидера обоснованной.
В Госдуме назвали обоснованной позицию Асада по участию Запада в восстановлении Сирии
  • РИА Новости

«Учитывая прошлые этапы «борьбы с терроризмом», когда вместо этой самой борьбы западная коалиция готовила различные вылазки и провокации с использованием якобы химического оружия, которого никогда не было, доверие к ней не просто подорвано, а полностью отсутствует», — пояснил парламентарий.

Швыткин также добавил, что главной целью западных стран является закрепление в регионе, а не помощь сирийскому народу.

«Мы понимаем, что западная коалиция находится в САР незаконно, без приглашения законно избранного правительства Сирии. Сегодня она пытается под видом оказания помощи, восстановления республики усилить свои позиции постфактум — после того, как сирийская армия вместе с контингентом Вооружённых сил России победила террористов», — заключил депутат.

Ранее Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить