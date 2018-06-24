Асад заверил, что не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии

Западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии, заявил президент САР Башар Асад.

«Они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заём, пожертвование или гранты — что угодно — нам Запад не нужен. Запад далёк от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — сказал он в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

Как передаёт РИА Новости, Асад выразил уверенность в том, что у сирийцев достаточно сил для самостоятельного восстановления страны.

«Нет денег — займём у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом. Возможно, восстановление Сирии займёт больше времени, но тем не менее нет поводов для беспокойства», — отметил он.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии после боевых действий.