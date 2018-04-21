Рухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии
«Так же, как правительство Исламской Республики Иран поддерживало сирийский народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя всё, что в его силах», — отметил Рухани.
Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь Дамаску, пока не будут достигнуты безопасность и стабильность в Сирии.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассем заявил, что удар по Сирии является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах.