Рухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии

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Президент Ирана Хасан Рухани в поздравлении с Днём независимости САР, адресованном его сирийскому коллеге Башару Асаду, пообещал помощь в восстановлении страны после боевых действий. Об этом информирует телеканал Press TV.

«Так же, как правительство Исламской Республики Иран поддерживало сирийский народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя всё, что в его силах», — отметил Рухани.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь Дамаску, пока не будут достигнуты безопасность и стабильность в Сирии. 

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассем заявил, что удар по Сирии является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах.

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