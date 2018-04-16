Премьер: операцией в Сирии Франция подтвердила статус военной державы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что операцией в Сирии страна подтвердила статус политической и военной державы.

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Национального собрания.

«Я хочу поблагодарить женщин и мужчин нашей армии, которые провели эту операцию с хладнокровием и исключительным профессионализмом... Своей силой и своими ударами Франция подтвердила свой статус политической и военной державы», — цитирует РИА Новости Филиппа.

14 апреля ВС США, Британии и Франции нанесли удар по Сирии.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассем заявил, что удар по Сирии является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах.