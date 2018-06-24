В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы от Севастополя, член группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада о том, что страны Запада не будут участвовать в восстановлении Сирии.
В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии
  • © Muhmmad Al-Najjar
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«Башар Асад лишь озвучивает позицию своего народа, который точно знает, кто виноват в том, что некогда красивая и сильная страна сегодня лежит в руинах. Если на Западе думают, что одной рукой можно давать пощёчины, а другой протягивать деньги, то с Сирией подобная линия поведения неприемлема», — сказал он.

По словам Белика, САР нуждается в том числе и в финансовой помощи, но не станет принимать её от тех, кто «подбрасывает уголь в топку сирийской войны».

«Всё, что Запад хотел дать Сирии, они уже дали в виде ракет, упавших на её территорию», — подчеркнул депутат.

Ранее Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии.

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