В Госдуме прокомментировали слова Асада об участии Запада в восстановлении Сирии
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«Башар Асад лишь озвучивает позицию своего народа, который точно знает, кто виноват в том, что некогда красивая и сильная страна сегодня лежит в руинах. Если на Западе думают, что одной рукой можно давать пощёчины, а другой протягивать деньги, то с Сирией подобная линия поведения неприемлема», — сказал он.
По словам Белика, САР нуждается в том числе и в финансовой помощи, но не станет принимать её от тех, кто «подбрасывает уголь в топку сирийской войны».
«Всё, что Запад хотел дать Сирии, они уже дали в виде ракет, упавших на её территорию», — подчеркнул депутат.
Ранее Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии.