Асад: присутствие России в Сирии имеет важное значение для восстановления баланса сил в мире

Президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ заявил, что присутствие России в Сирии имеет важное значение с точки зрения восстановления баланса сил в мире.

«В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победе над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира», — цитирует сирийского лидера РИА Новости.

Во-вторых, по мнению Асада, Россия играет важную роль с точки зрения восстановления баланса сил в мире.

«Вторая опция — долгосрочная. Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза», — объяснил он.

Для этого, по словам Асада, российское военное и политическое присутствие необходимо в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке.

Ранее сирийский лидер заявил, что западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии.