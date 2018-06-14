Президент Сирии рассказал о дружественных отношениях с Россией

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия относится к его стране «как к дружественному государству».

Об этом он заявил в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

«Наши отношения с Россией — это отношения, которые сейчас насчитывают около семи десятилетий, несмотря на изменения, распад Советского Союза, приход к власти Ельцина... Россия относится к Сирии как к дружественному государству», — цитирует его SANA.

Ранее российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пригороде Дамаска — городе Яльда, который пострадал в ходе боестолкновений.