Российские военные доставили гумпомощь для восстановления школы под Дамаском
В город приехали несколько грузовиков с металлическими трубами, силовыми кабелями и проводами, необходимыми для восстановления электроснабжения. Также привезены доски и ДСП.
«Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент — школы», — сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи полковник Сергей Грязнов.
По его словам, также в дальнейшем планируется выполнить подвоз стройматериалов, техники и продовольствия.
Ранее стало известно, что в одном из населённых пунктов Восточной Гуты восстановили подачу воды и электричества.