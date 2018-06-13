Российские военные доставили гумпомощь для восстановления школы под Дамаском

Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пригороде Дамаска в городе Яльда, который пострадал в ходе боестолкновений. Об этом информирует РИА Новости.

В город приехали несколько грузовиков с металлическими трубами, силовыми кабелями и проводами, необходимыми для восстановления электроснабжения. Также привезены доски и ДСП.

«Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент — школы», — сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи полковник Сергей Грязнов.

По его словам, также в дальнейшем планируется выполнить подвоз стройматериалов, техники и продовольствия.

Ранее стало известно, что в одном из населённых пунктов Восточной Гуты восстановили подачу воды и электричества.