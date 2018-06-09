Беженцы из контролируемого коалицией лагеря обратились за помощью к властям Сирии

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В пригород Дамаска из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в зоне ответственности сил коалиции во главе с США, перешли сотни беженцев, они обратились за помощью к властям Сирии. Об этом информирует РИА Новости.

По словам некоторых беженцев, они прошли многокилометровый путь через пустыню из-за отсутствия помощи. 

«Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода. Оказалось, там нет ничего, совсем ничего. Понимаете, даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали всё, что у нас было», — рассказала одна из беженок Матра Рамадан Ходор. 

Некоторые из переселенцев рассказали, что они не захотели оставаться в лагере «Эр-Рукбан», так как там были проблемы со снабжением водой и продуктами.

Отмечается, что студенты одного из университетов Дамаска помогают переселенцам обустроиться. 

В ноябре 2017 года Россия предложила США совместно обеспечить безопасность доставки гумпомощи в «Эр-Рукбан». В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии позднее сообщили, что ответ от США не был получен.

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