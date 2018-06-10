Супруга президента Сирии встретилась с российской делегацией

Супруга президента Сирии Асма Асад встретилась с представителями российской делегации, которые посетили САР с рабочим визитом.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который возглавляет делегацию.

«Поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад, известная своей гуманитарной деятельностью, поддержкой семей, потерявших на войне близких», — сообщил он.

По его словам, во время беседы была «запланирована совместная с Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» гуманитарная акция».

Ранее супруга Асада заявила, что не собирается уезжать из Сирии.