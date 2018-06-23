Волонтёры и МИД организовали эвакуацию из Таиланда парализованного россиянина

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Волонтёры из России совместно с российским МИД организовали эвакуацию на родину парализованного после нескольких инсультов соотечественника.
Волонтёры и МИД организовали эвакуацию из Таиланда парализованного россиянина
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» по заявке МИД России уже прибыли на остров Самуи, где находится 62-летний россиянин Михаил Глазов, проживающий в Таиланде с 2010 года.

Ранее волонтёры собрали более $15 тыс. на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета Глазова в Россию.

Как сообщается, россиянина эвакуируют на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в понедельник, 25 июня.

Ранее сообщалось, что дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась к родственникам в Челябинск.

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