Волонтёры и МИД организовали эвакуацию из Таиланда парализованного россиянина
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Врачи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» по заявке МИД России уже прибыли на остров Самуи, где находится 62-летний россиянин Михаил Глазов, проживающий в Таиланде с 2010 года.
Ранее волонтёры собрали более $15 тыс. на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета Глазова в Россию.
Как сообщается, россиянина эвакуируют на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в понедельник, 25 июня.
Ранее сообщалось, что дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась к родственникам в Челябинск.