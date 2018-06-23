Волонтёры и МИД организовали эвакуацию из Таиланда парализованного россиянина

Волонтёры из России совместно с российским МИД организовали эвакуацию на родину парализованного после нескольких инсультов соотечественника.

Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» по заявке МИД России уже прибыли на остров Самуи, где находится 62-летний россиянин Михаил Глазов, проживающий в Таиланде с 2010 года.

Ранее волонтёры собрали более $15 тыс. на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета Глазова в Россию.

Как сообщается, россиянина эвакуируют на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в понедельник, 25 июня.

Ранее сообщалось, что дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась к родственникам в Челябинск.