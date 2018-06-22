СМИ: В Таиланде задержан россиянин за нелегальное пребывание на территории страны

Гражданин России оказался в числе 107 иностранцев, задержанных полицией Таиланда за нелегальное пребывание на территории королевства.

Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, операция прошла рано утром сразу в 83 районах страны.

Всего были задержаны 110 человек, трое из них оказались гражданами Таиланда.

Среди нелегалов также есть граждане США, Китая, Швеции, Германии, Великобритании, Вьетнама, Камбоджи, Нигерии и других стран. У части из них были просрочены визы, другие обвиняются в незаконном пересечении границы.

Ранее полиция Паттайи заявила о завершении следствия по делу Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также ещё шести граждан России и Белоруссии, которые были арестованы во время нелегального секс-тренинга.