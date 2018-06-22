СМИ: В Таиланде задержан россиянин за нелегальное пребывание на территории страны
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Bangkok Post.
По данным издания, операция прошла рано утром сразу в 83 районах страны.
Всего были задержаны 110 человек, трое из них оказались гражданами Таиланда.
Среди нелегалов также есть граждане США, Китая, Швеции, Германии, Великобритании, Вьетнама, Камбоджи, Нигерии и других стран. У части из них были просрочены визы, другие обвиняются в незаконном пересечении границы.
Ранее полиция Паттайи заявила о завершении следствия по делу Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также ещё шести граждан России и Белоруссии, которые были арестованы во время нелегального секс-тренинга.