Полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки и Лесли

В Таиланде полиция Паттайи завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также ещё шести граждан России и Белоруссии, которые были арестованы во время нелегального секс-тренинга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийоху.

Материалы передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения, которое должно быть готово в течение двух недель.

«Хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объём материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Усть-Лабинский суд отложил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли.

В апреле суд в Паттайе предъявил обвинения Александру Кириллову, Анастасии Вашукевич и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге и заключил их под стражу.