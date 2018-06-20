Полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки и Лесли

Короткая ссылка
В Таиланде полиция Паттайи завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также ещё шести граждан России и Белоруссии, которые были арестованы во время нелегального секс-тренинга.
Полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки и Лесли
  • © AP Photo
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийоху.

Материалы передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения, которое должно быть готово в течение двух недель.

«Хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объём материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Усть-Лабинский суд отложил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли.

В апреле суд в Паттайе предъявил обвинения Александру Кириллову, Анастасии Вашукевич и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге и заключил их под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить