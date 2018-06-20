Полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки и Лесли
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийоху.
Материалы передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения, которое должно быть готово в течение двух недель.
«Хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объём материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время», — сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что Усть-Лабинский суд отложил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли.
В апреле суд в Паттайе предъявил обвинения Александру Кириллову, Анастасии Вашукевич и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге и заключил их под стражу.