Заочно осуждённый россиянин экстрадирован из Таиланда
«Из Таиланда в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России депортирован 35-летний россиянин, заочно осуждённый за серию разбойных нападений в составе организованной группы», — приводит РИА Новости сообщение МВД России.
Отмечается, что он скрывался в Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам.
Экстрадированный в Россию организатор группы заочно был приговорён к семи годам колонии строгого режима за разбойные нападения в городе Артёме.
Ранее сообщалось, что Польша экстрадировала в Россию лжецелительницу, обвиняемую в крупном мошенничестве.