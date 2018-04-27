Заочно осуждённый россиянин экстрадирован из Таиланда

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Заочно осуждённый за разбойные нападения в Приморском крае россиянин, экстрадирован из Таиланда, где он преподавал боевые искусства.

«Из Таиланда в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России депортирован 35-летний россиянин, заочно осуждённый за серию разбойных нападений в составе организованной группы», — приводит РИА Новости сообщение МВД России.

Отмечается, что он скрывался в Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам.

Экстрадированный в Россию организатор группы заочно был приговорён к семи годам колонии строгого режима за разбойные нападения в городе Артёме.

Ранее сообщалось, что Польша экстрадировала в Россию лжецелительницу, обвиняемую в крупном мошенничестве.

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