Дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась в Россию

Девочка из России, чьи родители были арестованы в Таиланде по обвинению в ограблении пункта обмена валюты, прибыла в Россию и уже уехала с родственниками в Челябинск.

Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«Содействие в возвращении… оказано правительством Новосибирской области по поручению главы региона Андрея Травникова. Вечером 17 апреля самолёт, на котором летела девочка, приземлился в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Накануне девочка вылетела из Бангкока в Новосибирск.

Ранее стало известно, что супружеская пара из России, которая живёт в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора.

Как сообщает следствие, мужчина избил инкассатора и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Его супруга была также задержана как соучастница.

Подробнее — в материале RT.