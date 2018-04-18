Дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась в Россию
Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
«Содействие в возвращении… оказано правительством Новосибирской области по поручению главы региона Андрея Травникова. Вечером 17 апреля самолёт, на котором летела девочка, приземлился в Новосибирске», — говорится в сообщении.
Накануне девочка вылетела из Бангкока в Новосибирск.
Ранее стало известно, что супружеская пара из России, которая живёт в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора.
Как сообщает следствие, мужчина избил инкассатора и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Его супруга была также задержана как соучастница.
Подробнее — в материале RT.