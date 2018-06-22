Мун Чжэ Ин пригласил Путина в Южную Корею

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Мун Чжэ Ин пригласил Путина в Южную Корею
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность России и её народу за гостеприимство и пригласил президента России Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер принял приглашение.

Дата визита будет согласовываться сотрудниками внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее Мун Чжэ Ин, находясь с визитом в России, выступил на пленарном заседании Государственной думы

Также он заявил о намерении посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики

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