Мун Чжэ Ин пригласил Путина в Южную Корею

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность России и её народу за гостеприимство и пригласил президента России Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер принял приглашение.

Дата визита будет согласовываться сотрудниками внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее Мун Чжэ Ин, находясь с визитом в России, выступил на пленарном заседании Государственной думы.

Также он заявил о намерении посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики.