Мун Чжэ Ин пригласил Путина в Южную Корею
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«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность России и её народу за гостеприимство и пригласил президента России Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что российский лидер принял приглашение.
Дата визита будет согласовываться сотрудниками внешнеполитических ведомств двух стран.
Ранее Мун Чжэ Ин, находясь с визитом в России, выступил на пленарном заседании Государственной думы.
Также он заявил о намерении посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики.