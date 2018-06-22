«Обстановка в регионе постепенно улучшается»: Путин об урегулировании кризиса на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин сделали заявления по итогам двусторонних переговоров. На встрече лидеры обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также главы двух государств обменялись мнениями об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. RT вёл прямую трансляцию.