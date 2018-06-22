В Британии поддержали ответные пошлины Евросоюза на товары из США

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что его страна одобряет введение Евросоюзом ответных пошлин на некоторые товары из США.

Об этом сообщает Business Standard.

«Мы считаем, что планы ЕС являются взвешенным и пропорциональным ответом, и мы их поддерживаем», — заявил представитель Терезы Мэй​​​.

Он добавил, что глава британского правительства планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос о тарифах во время его визита в Великобританию в июле.

Представитель Мэй также заявил, что Великобритании хотелось бы избежать взаимной эскалации.

Ранее Евросоюз утвердил ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий.

При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС противоречит логике и историческому партнёрству.