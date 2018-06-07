Путин назвал пошлины США санкциями против Европы

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии призвал выработать единые правила поведения стран в сфере безопасности и экономического взаимодействия.
Путин назвал пошлины США санкциями против Европы
  • © РИА Новости

«Видимо, наши партнёры думали, что их никогда это не коснётся, вот такая контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Вот сейчас мы видим, что это происходит. Ведь введение запретительных пошлин на сталь, на алюминий — и не только для Европы, но и для Канады, для Мексики — по сути это и есть санкции, это только по-другому сформулировано», — сказал президент.

По его мнению, это связано с прагматичными национальными интересами США.

«Это возвращает нас к тому, о чём я уже говорил, а именно к тому, что нам нужно выработать единые, единообразно понимаемые и твёрдые правила поведения как в сфере безопасности, так и сфере экономического взаимодействия. Понимание этого процесса, конечно, есть», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Мировая торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить