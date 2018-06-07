Путин назвал пошлины США санкциями против Европы

Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии призвал выработать единые правила поведения стран в сфере безопасности и экономического взаимодействия.

«Видимо, наши партнёры думали, что их никогда это не коснётся, вот такая контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Вот сейчас мы видим, что это происходит. Ведь введение запретительных пошлин на сталь, на алюминий — и не только для Европы, но и для Канады, для Мексики — по сути это и есть санкции, это только по-другому сформулировано», — сказал президент.

По его мнению, это связано с прагматичными национальными интересами США.

«Это возвращает нас к тому, о чём я уже говорил, а именно к тому, что нам нужно выработать единые, единообразно понимаемые и твёрдые правила поведения как в сфере безопасности, так и сфере экономического взаимодействия. Понимание этого процесса, конечно, есть», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.