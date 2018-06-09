Трамп назвал ошибкой возможные ответные меры на введение США пошлин

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение ряда стран принять ответные меры в связи с введением американских пошлин.

Об этом сообщает ABC.

«Если они предпримут ответные действия, они совершат ошибку, потому что, как видите, у нас есть огромное нарушение торгового баланса», — сказал Трамп.

Об этом он сказал по итогам саммита G7, который проходил в Квебеке.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ответные меры на введение США пошлин будут готовы в июле.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.