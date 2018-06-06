ЕС подготовит ответные меры на введение США пошлин к июлю

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В Еврокомиссии заявили, что ответные меры на введение США пошлин будут готовы в июле.
ЕС подготовит ответные меры на введение США пошлин к июлю
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Об этом сообщает AFP.

«Ответные торговые пошлины ЕС против США будут готовы в июле», — говорится в сообщении.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глубоко разочарована данным решением американских властей.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что считает незаконными пошлины США на сталь и алюминий для ЕС.

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