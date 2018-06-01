В Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения

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Решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза ослабляет трансатлантические отношения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.
В Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения
  • globallookpress.com
  • © Guido Kirchner/dpa

«Это решение ослабляет трансатлантические отношения и глобальный рынок», — заявила она.

По её словам, пошлины приведут к ущербу «стальной и алюминиевой промышленности».

Мальмстрём подчеркнула, что ЕК до 20 июня примет решение относительно новых пошлин.

«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, дедлайн для этого — 20 июня», — добавила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский союз не станет вести торговую войну.

Как ранее заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, позиция Вашингтона в сфере международной торговли привела к тому, что в ВТО сложилась напряжённая ситуация

США с 1 июня ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, Канады и Мексики.

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