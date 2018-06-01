В Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения
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«Это решение ослабляет трансатлантические отношения и глобальный рынок», — заявила она.
По её словам, пошлины приведут к ущербу «стальной и алюминиевой промышленности».
Мальмстрём подчеркнула, что ЕК до 20 июня примет решение относительно новых пошлин.
«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, дедлайн для этого — 20 июня», — добавила она.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский союз не станет вести торговую войну.
Как ранее заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, позиция Вашингтона в сфере международной торговли привела к тому, что в ВТО сложилась напряжённая ситуация.
США с 1 июня ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, Канады и Мексики.