В Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения

Решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза ослабляет трансатлантические отношения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

«Это решение ослабляет трансатлантические отношения и глобальный рынок», — заявила она.

По её словам, пошлины приведут к ущербу «стальной и алюминиевой промышленности».

Мальмстрём подчеркнула, что ЕК до 20 июня примет решение относительно новых пошлин.

«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, дедлайн для этого — 20 июня», — добавила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский союз не станет вести торговую войну.

Как ранее заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, позиция Вашингтона в сфере международной торговли привела к тому, что в ВТО сложилась напряжённая ситуация.

США с 1 июня ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, Канады и Мексики.