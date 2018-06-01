Орешкин заявил, что позиция США привела к напряжённой ситуации в ВТО
- Максим Орешкин
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Он напомнил, что дискуссия проходила на фоне решения США ввести пошлины на импорт алюминия и стали из стран ЕС, Канады и Мексики, передаёт ТАСС.
«Близятся, буквально через несколько дней начнутся переговоры между США и Китаем, и опять со стороны США были сделаны очень жёсткие заявления в отношении Китая. Поэтому атмосфера здесь такая негативная, тревожная, несущая очень большие риски для глобальной экономической динамики на ближайшие кварталы и годы. Поэтому эта напряжённость чувствовалась на вчерашней министерской встрече», — сказал министр.
Орешкин подчеркнул, что речь идёт о ситуации, «из которой пока не видно выхода».
Ранее Вашингтон объявил о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из европейских стран, Канады и Мексики.
Французский президент Эммануэль Макрон назвал решение американской стороны незаконным.
Подробнее — в материале RT.