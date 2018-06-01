Орешкин заявил, что позиция США привела к напряжённой ситуации в ВТО

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Позиция США в сфере международной торговли привела к тому, что во Всемирной торговой организации (ВТО) сложилась напряжённая ситуация. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя прошедшую в Париже встречу членов организации.
Орешкин заявил, что позиция США привела к напряжённой ситуации в ВТО
  • Максим Орешкин
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

Он напомнил, что дискуссия проходила на фоне решения США ввести пошлины на импорт алюминия и стали из стран ЕС, Канады и Мексики, передаёт ТАСС.

«Близятся, буквально через несколько дней начнутся переговоры между США и Китаем, и опять со стороны США были сделаны очень жёсткие заявления в отношении Китая. Поэтому атмосфера здесь такая негативная, тревожная, несущая очень большие риски для глобальной экономической динамики на ближайшие кварталы и годы. Поэтому эта напряжённость чувствовалась на вчерашней министерской встрече», — сказал министр.

Орешкин подчеркнул, что речь идёт о ситуации, «из которой пока не видно выхода».

Ранее Вашингтон объявил о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из европейских стран, Канады и Мексики.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал решение американской стороны незаконным

Подробнее — в материале RT.

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