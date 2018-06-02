Мэй заявила, что разочарована решением США ввести пошлины на сталь и алюминий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глубоко разочарована решением США ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы.

Она отметила, что Вашингтон, Лондон и Брюссель всегда были союзниками и выступали за «ценности открытой и справедливой торговли во всём мире».

«Мы продолжим совместную работу (с ЕС. — RT) по защите наших рабочих и промышленных предприятий», — цитирует её BBC.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.