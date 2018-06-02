Канада обратилась в ВТО в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий

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Канада обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Соединёнными Штатами пошлин на сталь и алюминий с 1 июня. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

«Эти односторонние торговые ограничения со стороны США также нарушают правила торговли, установленные NAFTA и ВТО​​​. Поэтому Канада запускает процесс урегулирования споров в соответствии с главой 20 (соглашения. — RT) NAFTA и механизмом разрешения споров ВТО», — приводит слова министра телеканал CNBC.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.

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