В МВФ прокомментировали введение США пошлин на сталь и алюминий

В Международном валютном фонде (МВФ), комментируя введение США пошлин на сталь и алюминий, заявили, что в торговых войнах проигрывают все стороны.

«Все проигрывают в длительных торговых войнах», — заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Как передаёт РИА Новости, Райс отметил, что в фонде призывают к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без обращения к исключительным мерам.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава намерена оспорить во Всемирной торговой организации введение Вашингтоном пошлин.