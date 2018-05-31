В МВФ прокомментировали введение США пошлин на сталь и алюминий

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В Международном валютном фонде (МВФ), комментируя введение США пошлин на сталь и алюминий, заявили, что в торговых войнах проигрывают все стороны.

«Все проигрывают в длительных торговых войнах», — заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Как передаёт РИА Новости, Райс отметил, что в фонде призывают к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без обращения к исключительным мерам.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава намерена оспорить во Всемирной торговой организации введение Вашингтоном пошлин.

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