В МВФ прокомментировали введение США пошлин на сталь и алюминий
«Все проигрывают в длительных торговых войнах», — заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.
Как передаёт РИА Новости, Райс отметил, что в фонде призывают к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без обращения к исключительным мерам.
Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава намерена оспорить во Всемирной торговой организации введение Вашингтоном пошлин.