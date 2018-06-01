Эксперт оценил политику Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий
«Политика Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий была изначально не просчитана, что сейчас отзывается экономическими и политическими последствиями», — заявил эксперт.
По его мнению, непродуманность этих мер осложнит внутриполитическую обстановку в Соединённых Штатах.
Как отметил Васильев, сложно предсказать, к чему приведёт противостояние Вашингтона и всего мира.
«Во всяком случае, торговая война Штатов с Европой уже разворачивается, что в ещё большей степени расколет Вашингтон и Брюссель. К политическому расколу добавляется экономический», — добавил он.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения.
28 мая завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.