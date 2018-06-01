Эксперт оценил политику Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.

«Политика Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий была изначально не просчитана, что сейчас отзывается экономическими и политическими последствиями», — заявил эксперт.

По его мнению, непродуманность этих мер осложнит внутриполитическую обстановку в Соединённых Штатах.

Как отметил Васильев, сложно предсказать, к чему приведёт противостояние Вашингтона и всего мира.

«Во всяком случае, торговая война Штатов с Европой уже разворачивается, что в ещё большей степени расколет Вашингтон и Брюссель. К политическому расколу добавляется экономический», — добавил он.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что пошлины США ослабляют трансатлантические отношения.

28 мая завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.

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