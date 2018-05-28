Эксперт прокомментировал слова канцлера Австрии о «ненадёжности» США для ЕС

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Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.

«В последние месяцы уже наметилось определённое охлаждение и даже переохлаждение отношений между странами Европейского союза и США», — заявил эксперт.

В качестве примера он привёл историю с ценами на алюминий, с пошлинами на ввозимые товары, в целом товарно-денежные отношения между Вашингтоном и Брюсселем.

Вместе с тем Швейцер считает, что до абсолютного разрыва дело не дойдёт и что стороны будут соглашаться на какие-то компромиссные решения.

Ранее Курц также сказал, что Европа должна оставаться единой.

18 мая эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил отношения США и Европы на фоне ситуации со строительством «Северного потока — 2».

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